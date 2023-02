Promessa mantenuta: l'amministrazione comunale di Muros guidata dal sindaco Federico Tolu è riuscita a restituire alla comunità del Coros la "Sala Lisai". L'inaugurazione è in programma mercoledì 8 febbraio alle 18.30.

«La sala - ha dichiarato il primo cittadino - è stata completamente rinnovata ed è pronta ad ospitare le associazioni e tante attività laboratoriali per ogni fascia d’età. Tutta la cittadinanza è invitata alla cerimonia di inaugurazione».

A Muros è stata anche riaperta la biblioteca comunale.

«Insieme all'auditorium e all'archivio storico, costituisce il Centro Culturale “Don Renato Loria”, parroco indimenticato di Muros che lasciò la sua collezione libraria privata all'amministrazione comunale affinché fosse messa a disposizione di tutta la comunità, creando in tal modo il primo nucleo dell'attuale biblioteca - ha aggiunto il primo cittadino -. Riapre un luogo caro ai muresi, frequentato da grandi e bambini, che troveranno un locale accogliente, attrezzato e costruito su misura per loro. Purtroppo i lavori di riqualificazione si sono protratti per quasi tre anni, complice la pandemia che ha stravolto i tempi di consegna, ma ora siamo felicissimi di riaprire le porte ed offrire tanti servizi ed un patrimonio librario di circa 8mila volumi».

A breve saranno inaugurati altri due luoghi cari ai cittadini: l’auditorium con una capienza di 90 posti, camerini, palco e spazio conferenze e la sala consiliare con gli attigui giardini.

«Tutti gli edifici sono stati oggetto di lavori di efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche ed insonorizzazione per più di 1 milione e mezzo di euro, denaro proveniente da linee apposite di finanziamento statali, che non hanno intaccato fondi di bilancio», ha concluso Tolu.

