Malore nell’auto in marcia sulla statale 131, al bivio per Muros. È successo nel pomeriggio mentre il conducente del veicolo, un settantenne, viaggiava in compagnia della moglie.

Alla guida si è sentito male, quindi ha immediatamente rallentato, ha perso il controllo del mezzo impattando contro il guardrail, ma è riuscito ad accostare evitando la tragedia.

La macchina è finita in cunetta e, per fortuna, nessuno degli occupanti ha subito lesioni, ma per l’uomo si è reso necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuto l’elicottero dell’Areus con a bordo un medico e gli operatori sanitari. Il settantenne, che ha perso conoscenza, è stato trasferito all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

