Emergono interessanti novità dai lavori di messa in sicurezza del tetto e delle fondamenta della chiesa parrocchiale di Muros intitolata ai Santi Gavino, Proto e Gianuario. Gli interventi hanno portato alla luce e antiche forme dell’edificio e la vasta area cimiteriale che sorgeva tutt’intorno.

«Dopo un sopralluogo congiunto tra l’Amministrazione comunale e i funzionari della Soprintendenza, sono al vaglio della Giunta alcune ipotesi di valorizzazione delle testimonianze emerse per riscoprire, e far conoscere ai nostri concittadini e non solo, un importante periodo storico di Muros», ha dichiarato il sindaco Federico Tolu.

Gli interventi si sono resi necessari a causa delle numerose infiltrazioni e cedimenti del suolo.

