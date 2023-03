Altro finanziamento in arrivo per il comune di Muros. L’amministrazione comunale del piccolo centro del Coros presieduta dal sindaco Federico Tolu ha, infatti, ottenuto 21mila euro dal Dipartimento dello Sport, che faranno diventare i giardini di via Papa Giovanni XXIII una vera e propria palestra a cielo aperto dei Muresi. Il finanziamento permetterà infatti di riqualificare l'area con l'installazione di attrezzature sportive e camminamenti adatti per ogni fascia d'età che intenda restare in forma.

«L’idea di sport e salute è un obiettivo fondamentale per questa Amministrazione – ha dichiarato il primo cittadino -. Sin dal primo insediamento, nel 2016, abbiamo puntato alla valorizzazione delle aree verdi, parchi gioco e aree sportive per permettere alla cittadinanza di poter vivere appieno il paese. Il progetto di riqualificazione dei giardini di via Papa Giovanni XXIII ben si sposa con gli altri obiettivi sportivi della Giunta: a breve riprenderanno i lavori per circa 100mila euro sul campo sportivo comunale dove è attiva una squadra di calcio che sta facendo un ottimo lavoro con grandi e bambini e i lavori della palestra comunale che purtroppo hanno subito un rallentamento per un intoppo burocratico ora dissipato».

