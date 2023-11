Per l’Udc i murales sui palazzi popolari della Pietraia sono pasticci inutili costati 35mila euro. Il capogruppo Christian Mulas tira fuori l’articolo 64 del Regolamento Edilizia del Comune di Alghero per il quale, ricorda, «non si possono imbrattare e pasticciare le facciate delle case e altri muri esposti alla pubblica vista con dipinti ed ornamenti per qualsiasi genere senza aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti e ancor di più l'assenso ratificato del condominio e dei proprietari».

Mulas è sempre stato contrario all’iniziativa artistica voluta dall’assessorato alla Cultura. «Si sono spesi denari pubblici per imbrattare un quartiere che dovrebbe essere valorizzato con servizi, valorizzato con iniziative sociali volte a far crescere un rione storico che rappresenta un organo importante per la città, invece si è pensato a imbrattare muri con disegni che richiamavano piovre e crostacei», incalza il capogruppo dell’Udc, riferendosi alle due opere realizzate da Luca Rancy, street artist milanese e il cagliaritano Tellas.

«Il quartiere della Pietraia non ha bisogno di disegni sui muri per essere valorizzato ma ha bisogno di progetti validi con una programmazione importante. Per far crescere questo quartiere che da troppi anni vive nell'anonimato e nel silenzio, ci vogliono progetti non disegni».

