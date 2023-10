Via libera della maggioranza di centrodestra di Alghero all’utilizzo dell’Agenzia delle entrate – riscossione, ex Equitalia, per incassare le multe delle infrazioni al codice della strada.

La novità non è piaciuta al capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Mimmo Pirisi, il quale ricorda che negli ultimi anni si è parlato tanto di potenziare la Secal, la partecipata comunale, dopo che il Comune ha mandato a casa la Step, ritenuta troppo “aggressiva”.

«Passati più di 4 anni (e dopo aver incassato tanto) si ritorna al passato, si toglie la Step, nome pesante ad Alghero, e si passa all'Agenzia delle entrate che tenera non è mai stata - commenta Pirisi - con buona pace delle cose dette nella precedente campagna elettorale “stop alla Step e via libera con Secal”, ma era solo campagna elettorale e ora si riparte da capo e la Secal resta al palo in attesa del ventilato potenziamento promesso dalla destra cittadina» chiude il capogruppo Pd.

© Riproduzione riservata