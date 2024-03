Fascicolo in Procura e richiesta di rinvio a giudizio per i tre imputati del processo per gli 11 morti a causa del Covid nel reparto di Cardiologia del Santissima Annunziata di Sassari nel marzo 2020.

Questi gli esiti dell'udienza che si è tenuta questa mattina davanti al gup Gian Paolo Piana, che ha visto la discussione del pm Paolo Piras, delle parti civili e degli avvocati difensori di Fiorenzo Delogu, coordinatore dell'unità di crisi locale dell'area socio-sanitaria, di Bruno Contu, direttore sanitario dell'Aou di Sassari e di Giorgio Steri, commissario straordinario dell'Ats Sardegna.

Il sostituto procuratore ha chiesto di mandare a processo i tre imputati mentre gli avvocati della difesa per Contu e Steri, Nicola Satta e Guido Manca di Bitti, hanno domandato al giudice che venissero riformulate con più precisione le accuse per i propri clienti. Chiarendo maggiormente quali fossero state le condotte omissive dei due imputati e producendo inoltre due sentenze su processi simili in tribunale a Sassari.

Il gup ha accettato la richiesta per Contu e Steri, rimettendo i fascicoli alla procura, ma non per Delogu ritenendo che, in quel caso, le accuse fossero più chiare. Il procedimento è stato rinviato al prossimo 7 giugno.

