33 siti e 8 itinerari visitabili, un esercito di 1.500 volontari tra studenti, insegnanti, associazioni e cittadini, 10 enti pubblici e privati coinvolti, molte novità rispetto alle passate edizioni.

Sono i numeri della 23° edizione di Monumenti Aperti ad Alghero. Quest’anno la più importante festa della Sardegna dedicata alla promozione e valorizzazione dei beni culturali si presenta sotto il titolo di “Dove tutto è possibile”, il tema targato 2025, un invito a lasciarsi sorprendere, a guardare con occhi nuovi la straordinaria eredità culturale, a creare connessioni tra passato e futuro.

Perché ogni testimonianza artistica racconta non solo la sua storia, ma anche quella delle persone che l’hanno vissuta e la custodiscono con passione. L’evento in programma i prossimi 10 e 11 maggio è stato presentato stamattina al Quarter dalle assessore alla Cultura e al Turismo Raffaella Sanna e Ornella Piras, dal presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, dalla funzionaria Maria Giovanna Fara e da Massimiliano Messina, presidente di Imago Mundi, l'associazione che coordina Monumenti Aperti, giunta alla 29° edizione in Sardegna.

Alghero sarà protagonista con i suoi tesori culturali e la sua storia antica. I prossimi 10 e 11 maggio, studenti, associazioni e cittadini saranno impegnati nelle visite guidate dei principali siti culturali del territorio, tra cui spicca la novità di Villa Maria Pia, che per l'occasione verrà inaugurata e messa a disposizione della città e del ruolo istituzionale che andrà a svolgere. Le altre novità di questa edizione saranno il Santuario di Valverde, il Complesso degli Angeli Custodi, la 103^ Batteria Murone Postazioni di Artiglieria Monte Doglia, la sede del Gruppo Scout Agesci 1 per l'ottantesimo anno dalla sua nascita, l’itinerario storico-musicale nella borgata di Fertilia e In Sacro Itinere - Itinerario nell’arte contemporanea. Sarà anche un'edizione dedicata alla Cultura Senza Barriere, grazie all’Associazione Volontari Pensiero Felice Onlus, a disposizione per accompagnare le persone con disabilità per la visita ai monumenti accessibili nelle giornate di sabato e domenica ( Per prenotare il servizio di accompagnamento contattare l’Associazione al numero +39 339 384 2790 ). I ragazzi di Pensiero Felice saranno inoltre presenti al Santuario di Valverde per fare accogliere i visitatori.

