Sedici agenti della Polizia locale pattuglieranno dal 12 giugno le spiagge sassaresi di Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas e La Frana per garantire la sicurezza dei bagnanti.

Da domenica prende il via la campagna “Litorali sicuri 2022” nell’ambito della quale il Comando di via Carlo Felice a Sassari assicurerà la tutela dell’ambiente, il rispetto delle regole civili che consentono la fruizione in serenità della spiaggia e la tutela contro gli atti di microcriminalità.

Un servizio potenziato anche con attività svolte in borghese e dirette a sorvegliare che non vengano messe in atto condotte trasgressive quali l’abbandono di mozziconi di sigarette (altamente inquinanti) e di piccoli rifiuti sulle spiagge, il contrasto di fenomeni come il furto di oggetti e altri illeciti. Saranno sanzionate anche le persone che fumano in spiaggia: comportamento vietato dal regolamento comunale.

I controlli, fa sapere la Polizia locale, saranno quotidiani e verranno rafforzati nei fine settimana.

Particolare attenzione sarà data infine a scoraggiare e prevenire il campeggio abusivo, la sosta indiscriminata dei veicoli sulle aree boschive e dunali, l’accensione dei fuochi per alimentare fornelli da campeggio, l’abbandono dei rifiuti. E saranno effettuati periodici sorvoli con i droni di cui dispone il Comando di Polizia Locale con lo scopo di vigilare sulle aree meno accessibili dei litorali, ad esempio la pineta di Porto Ferro e Lago di Baratz.

(Unioneonline/s.s.)

