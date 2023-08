La Prefettura di Sassari ancora alle prese con il problema della gestione delle domande di asilo di migranti e rifugiati. Il crescente numero di cittadini stranieri giunti in Italia, richiedenti protezione internazionale, ha riproposto la necessità di aumentare la capacità di accoglienza anche a livello provinciale.

I posti disponibili non sarebbero sufficienti a garantire le richieste di ospitalità. Inoltre l’intensificarsi degli arrivi di migranti dalle frontiere, sia marittime che terrestri, ha determinato un aumento del numero dei minori stranieri non accompagnati.

Pertanto la Prefettura ha pubblicato ulteriori due bandi per l’individuazione di operatori economici, di cui uno relativo all’affidamento del servizio di accoglienza a favore di cittadini stranieri che si appellano alla protezione internazionale nelle strutture ricettive temporanee, situate nella provincia di Sassari. Strutture da 180 posti, unità abitative e centri collettivi con capacità ricettiva fino a 50 posti per il periodo compreso tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2023. Un altro avviso è finalizzato all’affidamento del servizio di accoglienza per 50 minori stranieri non accompagnati di età non inferiore ai 14 anni, per il periodo dal 15 settembre al 15 marzo 2024.

