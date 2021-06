Hanno preso il via gli interventi di sfalcio, potature e pulizia nell’agro di Alghero. Il settore Manutenzioni del Comune ha incaricato una squadra di operai e giardinieri di tenere in ordine le strade delle borgate.

In questi giorni i lavori riguardano la strada che dalla statale 291 conduce alla borgata di Guardia Grande, dove la vegetazione, a causa dell’incuria, aveva invaso la carreggiata fino a rendere pericoloso il transito per i residenti e per le numerose aziende della zona. Quattro operai destinati a questo scopo dall’assessore Antonello Peru stanno liberando i bordi della strada, circa due metri per parte, dalla fitta rete di rami e fogliame, per mettere in sicurezza tutto il tracciato. I lavori sono in via di conclusione, al termine dei quali i giardinieri comunali si sposteranno nella borgata di Sa Segada, dove verranno eseguiti analoghi lavori di pulizia e messa in sicurezza.

