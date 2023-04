Oltre 140 bambini nel campo di calcio di piazza Cagliari 1970, lo stadio comunale di Porto Torres che questa mattina ha ospitato il torneo regionale riservato alla categoria “Pulcini”, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica del Porto Torres calcio e dalla società Asd Progetto Academy Campidano di Oristano.

Protagoniste dieci squadre di bambini provenienti dalle diverse realtà della provincia per rendere omaggio all’indimenticato presidente della società turritana, Pietro Madeddu, il dirigente sportivo scomparso a 66 anni il 3 agosto 2020, che ha contribuito a far crescere la squadra rossoblù, riuscendo ad imprimere slancio e passione al Porto Torres calcio che oggi occupa una posizione di rispetto nella classifica del campionato regionale di Promozione. In suo onore è stata consegnata una targa alla moglie, Luisella Derudas, dalle mani dell'ex allenatore rossoblù, Tore Porqueddu.

Oggi una festa di colori in suo onore, con gli atleti, provenienti dalle più prestigiose società affiliate al Cagliari Football Academy, che hanno dato vita ad una serie di partite nel campo di viale delle Vigne. Nel girone A si sono sfidate le squadre del Porto Torres, Ghilarza, Usinese, Ampurias Valledoria e Calmedia Bosa. Mentre nel girone B in campo erano presenti le formazioni del Cantera Sorso, Atletico Buddusò, Porto Torres rossi, Progetto Campidano e Cdf Alghero.

