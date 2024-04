Nata come arte marziale e tecnica di difesa e offesa, oggi il Tai Chi si è diffuso in tutto il mondo come esercizio psico-fisico accessibile a persone di ogni età perché non necessita di forza muscolare ma dell’energia vitale interiore che ognuno possiede. Il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari in collaborazione col maestro Gabriele Giglioli propone sabato dalle 10 un incontro gratuito e aperto alla cittadinanza, che ha come obiettivo l’insegnamento delle pratiche del Tai Chi, dello stile Yang e del Qi Gong, ginnastica tradizionale cinese.

La giornata prevede, dalle 10 alle 13, meditazione taoista e di pratica del Qi Gong in pineta, dalle 13 alle 15 pausa pranzo, con un momento conviviale in cui i presenti potranno conoscersi e condividere le impressioni riguardanti la mattinata consumando il pranzo al sacco.

Al pomeriggio, dalle 15 alle 18, si terranno attività di meditazione taoista e dimostrazione della forma breve del Tai Chi. I presenti saranno quindi invitati a provare dal vivo la sequenza dei movimenti.

