La Asl di Sassari ha avviato le procedure che consentiranno di far arrivare a Porto Torres un pediatra titolare di incarico e quindi non più provvisorio, senza alcuna interruzione del servizio, mentre per il medico di Medicina Generale ha bandito una selezione per assegnare due incarichi provvisori che porteranno a 15 i medici di base.

Lo ha comunicato la Asl di Sassari dopo l’allarme lanciato dal sindaco Massimo Mulas. Seppur con non poche difficoltà legate alla carenza di professionisti, nell’ambito 1.2 del Distretto socio-sanitario di Sassari, che abbraccia i comuni di Porto Torres e Stintino, ad oggi sono presenti 13 medici di medicina generale.

Tra la fine del 2022 e il primo gennaio 2023 sono andati in pensione due medici: la S.C. di Medicina Convenzionata, su richiesta della Asl di Sassari, ha provveduto a pubblicare il 3 gennaio l’avviso per l’assegnazione di due incarichi provvisori di Assistenza Primaria per il comune di Porto Torres con scadenza 11 gennaio. Decorso tale termine senza che siano pervenute domande, i medici interessati potranno presentare domanda fino al conferimento di due incarichi provvisori ai primi aventi diritto.

Qualora l’avviso andasse deserto, la Asl di Sassari avvierà delle procedure straordinarie per garantire il servizio ai pazienti attualmente sprovvisti di assistenza. Si attende la scadenza dell’avviso fissato per l’11 gennaio prossimo. Il Distretto socio sanitario, per dare delle risposte immediate alla popolazione, ha da tempo avviato un percorso, precedentemente approvato dal Comitato della medicina generale, per derogare al massimale degli iscritti: dei 13 medici in servizio, solo un medico ha accettato, sollevando il suo massimale da 1.500 pazienti a 1.800, a fronte di 6 medici che, invece, negli anni passati, hanno chiesto la riduzione del massimale anche a 1.200 iscritti.

I medici hanno sempre tempo per inviare alla Asl la richiesta di deroga al massimale. Per quel che riguarda il pediatra di libera scelta, invece, Paola Murgia attualmente in servizio nel comune di Porto Torres con un incarico di sostituzione provvisorio, risulta esser assegnataria dell’incarico da titolare. Quindi non vi sarà alcuna interruzione di servizio. Gli uffici del Distretto di Sassari comunicheranno a breve alla popolazione le modalità di scelta e nuova assegnazione del pediatra. Nelle more della definizione delle sedi carenti, la Asl di Sassari, inoltre, non esclude di bandire un avviso di incarico provvisorio di pediatra di libera scelta, in sostituzione del pediatra andato in pensione il primo gennaio 2023.

