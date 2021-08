Nella tarda mattinata di oggi, verso le 12 e 30, si è verificarto un maxi-tamponamento nella strada Porto Torres-Stintino, nei pressi del rettilineo che porta alla rotatoria della frazione di Pozzo San Nicola (nel comune di Stintino). Cinque le autovetture coinvolte nell’incidente, che ha provocato almeno tre feriti, che sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale di Sassari. Nessuno di loro per fortuna è in condizioni gravi.

Per diverse autovetture è stato necessario l'ausilio del carroattrezzi per liberare la carreggiata. Il traffico dell'arteria è stato rallentato per qualche ora. Sul posto anche due mezzi dei vigili del fuoco di Porto Torres e i carabinieri di Stintino.



