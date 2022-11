Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, vista l’emergenza ambientale che si era venuta a creare lungo la provinciale 81, divenuta sito di una maxi discarica abusiva, ha emesso un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. Una montagna di rifiuti abbandonati nel tratto di costa in prossimità della chiesetta di Balai Lontano. Un deposito incontrollato di immondizia di ogni sorta, cresciuto nel tempo, con il rischio che si potesse estendere ulteriormente fino a raggiungere il limite della strada.

Il provvedimento è stato disposto nei confronti di un privato, proprietario del terreno in cui è stata creata la discarica, con l’obbligo di provvedere, con la massima urgenza, alla rimozione dei rifiuti speciali non pericolosi e dei rifiuti solidi urbani indifferenziati abbandonati nell’area. Nell’ordinanza anche la disposizione al recupero e allo smaltimento e il ripristino dello stato di sicurezza ambientale. In caso di inottemperanza il Comune potrebbe presentare denuncia all’Autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata