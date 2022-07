Anche quest’anno Alghero si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma, come accaduto nel 2021, anche in questo mese di agosto il Capo dello Stato – dopo la crisi che ha messo fine al governo Draghi e mentre “infuria” la campagna elettorale in vista del voto previsto a fine settembre - potrebbe trascorrere un periodo di vacanza a Porto Conte, ospite nella villa dell’Aeronautica militare.

Da quanto trapela, Mattarella dovrebbe arrivare prima di Ferragosto – forse lunedì 8 – e fermarsi in Sardegna per circa tre settimane.

Come detto, non c’è ancora l'ufficialità del ritorno del presidente nella città catalana, ma da qualche giorno nella zona di Porto Conte c’è una particolare attività di uomini e mezzi, che sembrano appunto impegnati nei preparativi per ricevere al meglio l’illustre e gradito ospite.

"Avevo scritto al presidente che saremmo stati lieti di ospitarlo ancora ad Alghero – non conferma e non smentisce il sindaco Mario Conoci – e se assumerà questa decisione saremo pronti ad accoglierlo molto volentieri”.

© Riproduzione riservata