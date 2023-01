Non può che essere soddisfatto il sindaco di Martis Tiziano Lasia, che ha fatto un bilancio dell’attività amministrativa del 2022, che corrisponde al primo anno della nuova legislatura.

“I finanziamenti ottenuti finora dall’ente - dichiara il primo cittadino - ammontano complessivamente a oltre 3 milioni di euro. E, considerando che il comune conta 480 abitanti, la somma risulta ingente”.

Importanti gli interventi anche nel settore dei lavori pubblici: 284mila euro per le strade urbane e rurali, quasi 2 milioni di euro per l’edilizia residenziale, 50mila per le manifestazioni. Inoltre il comune ha ricevuto dalla Regione Sardegna ha stanziato 36mila euro per contenere gli aumenti relativi all’energia elettrica. Tra gli altri finanziamenti 184mila 391 euro per il contrasto allo spopolamento e 80mila euro per la realizzazione dell’ecocentro.

“Le misura adottate a livello sociale - ha aggiunge il primo cittadino - hanno avuto l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno, i servizi offerti, l’attenzione verso l’ambiente e l’impegno per uno stile di vita sostenibile, le scelte urbanistiche, incentrate in egual misura sulla funzionalità e sull’estetica, gli interventi nell’agro, la valorizzazione dei beni paesaggistici e monumentali, l’organizzazione costante di eventi che collocano il paese e il territorio in un panorama culturale particolarmente rilevante, i progressi nella digitalizzazione, la creazione di sinergie a livello sovracomunale e persino internazionale e gli sforzi per la promozione turistica”.

