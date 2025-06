Presunto tentato omicidio a Martis stamattina.

Così almeno sostiene la supposta vittima, Gavino Addis, che ha riferito al suo legale di essere stato assalito da due persone su due trattori. L’allevatore, 62 anni, è conosciuto alle cronache come responsabile dell’omicidio di Valentino Saba, un compaesano, ucciso a bastonate al termine di una colluttazione, proprio a Martis, nel dicembre del 2015 dopo che sarebbe stato sorpreso da Addis nella sua azienda.

Questi era stato condannato nel 2018 in Appello a 14 anni di carcere e da poco, dopo un periodo in libertà vigilata, era in affidamento e lavorava in un’azienda vicino al paese. E mentre vi si recava, secondo la sua versione, avrebbe subito questo assalto.

Soccorso dal 118, è stato condotto all’ospedale Santissima Annunziata dove si trova tuttora.

L’avvocato dell’uomo, Gianmario Fois, ha annunciato che appena il suo assistito uscirà dalla struttura ospedaliera presenterà denuncia. Ma per i carabinieri, al momento, si sarebbe trattato soltanto di un incidente stradale con lievi conseguenze e non si configura nulla di quanto dichiarato.

