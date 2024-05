A Maristella torna l’incubo dell’acqua non potabile. Ancora presenza di trialometani nelle condotte idriche che arrivano nelle case dei residenti della borgata.

Il sindaco Mario Conoci ha dovuto firmare una nuova ordinanza dopo l’esito dei campionamenti effettuati dalla Asl il 15 maggio scorso e arrivato sulla scrivania del Comune solo martedì 21 maggio.

Il primo cittadino ha chiesto alla Asl di Sassari, Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, di provvedere tempestivamente alla effettuazione di ulteriori controlli e di comunicare quanto prima all’Amministrazione non solo le cause che hanno indotto la non conformità, ma anche i provvedimenti che si intendono adottare.

L’acqua non potabile alla vigilia della stagione turistica rappresenta una vera iattura per tutte le attività commerciali e ricettive della zona.

