Acqua di nuovo fuori norma nella borgata di Maristella. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha dovuto firmare un’ordinanza che ne vieta l’utilizzo per scopi alimentari.

La Asl di Sassari, Dipartimento di prevenzione area medica – Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, ha comunicato infatti che è stata riscontrata la non conformità per il parametro chimico "nitriti” presso il punto di prelievo in via delle Vigne incrocio via Dei Platani.

L’ordinanza vieta l’utilizzo dell’acqua di rete, «quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze della borgata di Maristella servite dalla stessa condotta idrica il cui punto di campionamento è rappresentativo. Le medesime acque possono essere utilizzate per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale», si legge nel documento.

© Riproduzione riservata