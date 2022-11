Proseguono gli interventi sul fronte dei lavori pubblici da parte dell'amministrazione comunale di Bono guidata dal sindaco Michele Solinas.

Hanno avuto inizio i lavori di manutenzione e ripristino della viabilità rurale in località Orvine, per i quali saranno impegnati 150mila euro.

Un lavoro che, nelle intenzioni degli amministratori del centro del Goceano, faciliterà il raggiungimento alla propria azienda a molti allevatori.

Un'altra buona notizia per il comune di Bono è l'assegnazione di un finanziamento da parte dell’Assessorato ai Lavori Pubblici per la realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali di poco più di 82mila euro.

Gli interventi riguarderanno il Rio Sa Bazza, Rio Mulinu e Rio Lerri. Altri 300mila euro sono arrivati dal programma regionale per il miglioramento della viabilità. L'intervento sarà effettuato anche grazie a un cofinanziamento comunale di 81mila euro.

© Riproduzione riservata