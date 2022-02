Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, ha inviato una lettera alla direzione dell'Area socio sanitaria della Assl di Sassari reclamando la carenza di medici di base in paese e chiedendo che sia nominato quanto prima il nuovo pediatra in sostituzione dell'attuale medico, ormai prossimo alla pensione, in modo che ai bambini sennoresi sia garantita la continuità dell'assistenza sanitaria.

“Tra meno di un mese l'unico pediatra che presta servizio nel nostro comune, il dottor Augusto Puggioni, andrà in pensione e non si hanno notizie in merito a una sua sostituzione”, spiega il primo cittadino. “Inoltre, in rapporto alla popolazione residente, Sennori soffre già la carenza di un medico di base; più volte è stata sollecitata una soluzione al riguardo, ma finora non è pervenuta alcuna risposta concreta su questa problematica, che oltre a essere vissuta dai cittadini come un diritto negato, sta creando tante difficoltà agli utenti, soprattutto alle persone più anziane che necessitano di maggiore assistenza sanitaria e che hanno meno possibilità e facilità negli spostamenti”.

