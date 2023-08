Grande emozione per il ritorno in città di un tendone da circo (senza animali) dopo 3 anni. Per la prima volta in Sardegna il Teatro nelle Foglie sbarca con il suo bellissimo tendone bianco e nero, nel cortile della scuola primaria Maria Immacolata, con accesso in via Pascoli, in pieno centro ad Alghero.

È la novità della settima edizione del Mamatita Festival 2023 curata da SpazioT che prosegue così l’attivazione di un processo di rigenerazione urbana cominciato nel 2021 e che prevede la “restituzione” dello spazio pubblico alla comunità. Il Mamatita Festival si preannuncia una edizione particolarmente intensa, con un programma che prevede spettacoli di circo contemporaneo e teatro di strada per tutte le età, con moltissime compagnie nazionali e internazionali.

Artisti (foto concessa)

Ideato e organizzato da SpazioT con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari, dei Comuni di Alghero e Putifigari, il Mamatita Festival ha preso il via il 30 agosto per terminare il 9 settembre. Concentrato rispetto alle passate edizioni in 11 giorni, la settima edizione del Mamatita Festival accoglie in Sardegna in esclusiva e per la prima volta la compagnia catalana Cia Pau Palaus, la compagnia franco-spagnola Las Polis, lo chapiteau e la poesia del Teatro nelle Foglie e gli acrobati svizzeri di Collectif Acrocinus. Gradito ritorno al festival di Céline Brynart - circense del duo belga Le Motasse - che prodotta da Theatre En Vol presenta la sua opera clown. Lucrezia Maimone (Oltrenotte) e Nadia Addis sono le altre due artiste sarde ospiti del festival, che prevede anche una serata all’insegna del tango sotto il tendone curata da SpazioTango. Il Mamatita Festival 2023 conferma la partecipazione de L’Albero del Macramè, specializzato in attività di circo-sociale, eccellenza nel panorama nazionale nell’ambito della didattica dell’equilibrio attraverso l’utilizzo del monociclo. Tutto il corposo programma è consultabile sul sito mamatitafestival.com





