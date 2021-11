Strade allagate per il maltempo, la pioggia a Porto Torres non ha risparmiato neppure le zone in cui si sono conclusi gli interventi di rifacimento dell’asfalto che, evidentemente, continuano a mostrare alcune criticità.

Nonostante i lavori effettuati nella strada di collegamento tra via Mentana e la circonvallazione industriale, uno degli ingressi e di uscita alla città, spesso teatro di incidenti a causa dell’asfalto sconnesso e delle buche profonde, la carreggiata si è trasformata in un lago creando non pochi problemi agli automobilisti.

Nel raccordo con via dell’Industria, nel quartiere di Monte Agellu, persiste il problema, più volte segnalato, sulla griglia già esistente e sulla necessità di creare un canale di scolo, interventi previsti nel progetto programmato dall’amministrazione comunale e di prossima realizzazione. Nel frattempo ad ogni acquazzone, nelle principali arterie della città dove ancora non si è intervenuti, si presenta lo stesso problema.

Anche sul Lungomare Balai, di fronte alla spiaggia dello Scoglio Lungo, gli uffici del settore Lavori pubblici hanno affidato il servizio tecnico per la redazione del progetto preliminare per la riqualificazione e il potenziamento della rete di fognatura esistente.

© Riproduzione riservata