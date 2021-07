Ancora un intervento con l’elisoccorso sull’isola dell’Asinara.

Un ragazzo di 12 anni originario di Santa Teresa che alloggiava, insieme ad altri bambini e ragazzi, all’ostello di Cala d’Oliva si è sentito male: i sanitari accorsi sul posto parlano di una presunta ischemia cerebrale.

Il ragazzo, sull'isola per seguire un corso di immersione al Diving Cala d'Oliva coordinato dal responsabile Alessandro Masala, ha perso la sensibilità di una parte del corpo, un malore che ha costretto gli operatori a chiamare l’elisoccorso, senza poter ricorrere ad una assistenza sanitaria dell’isola che da tempo attende l’istituzione di un presidio medico.

L’ennesima situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 atterrato in pochi minuti sul posto.

Il paziente dopo aver ricevuto le prime cure è stato trasportato con urgenza con l’elicottero all’ospedale del Santissima Annunziata di Sassari. Si ripropone ancora una volta la carenza di un servizio di assistenza sanitaria, che si richiede almeno per tutta la stagione estiva in un parco preso d’assalto dai turisti. Invece in una stagione ormai entrata nel vivo, ancora si attende l’avvio del servizio medico.

Il 24 luglio è previsto ufficialmente l’avvio del servizio medico all’ambulatorio dei volontari del Cisom già al lavoro per allestire l’operatività. Resta ancora senza medico l’ambulatorio dell’Asl previsto a Cala Reale.

