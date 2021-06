L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e trenta quando la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di intervento per un incendio di auto a Castelsardo, in zona Castello.

Sul posto sono state inviate due squadre dalla sede centrale.

Le auto danneggiate (foto Vigili del fuoco)

Messa in sicurezza l’area, le fiamme sono state estinte e ora sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine del rogo. Diverse le macchine danneggiate.

Presenti inoltre i carabinieri della compagnia di Valledoria.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata