Cani seviziati e impiccati a un albero, un gesto crudele commesso da ignoti nelle campagne di Sorso. La macabra scoperta ad opera di un agricoltore del posto, in località Badde Pira: l’uomo ha dato subito l’allarme segnalando l’accaduto alle forze dell’ordine.

Ad un primo esame da parte dei veterinari dell’Azienda per la Tutela della Salute, i due cani sarebbero stati prima torturati fino a provocare la morte e in seguito impiccati. Diverse lesioni sono state riscontrate su varie parti delle carcasse. La polizia locale di Sorso in collaborazione con gli uomini della compagnia barracellare ha avviato le indagini per risalire al padrone e ai possibili colpevoli. Secondo la prima ipotesi si potrebbe trattare di un atto intimidatorio. Il sospetto è che a giustiziare i cani siano persone che si ribellano agli animali che attaccano il bestiame nelle campagne limitrofe del paese.

