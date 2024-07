Si parte con i primi "spoke" del progetto di ecosistema proposto dall'Università di Sassari. Il progetto denominato e.INS-Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia è stato finanziato con 119 milioni di euro del Pnrr dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

L’ateneo sassarese ha pubblicato i primi “bandi a cascata”, un sistema di finanziamento di grandi progetti i cui fruitori possono a loro volta promuovere ulteriori bandi su tematiche più piccole e specifiche. Una parte di questi fondi è dedicata alle imprese del territorio affinché possano usufruire di finanziamenti per realizzare progetti.

I primi tre bandi pubblicati dall’Ateneo sassarese, in qualità di coordinatore, sono relativi a tre “spoke”: Medicina, in scadenza il 6 agosto (Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale alle imprese), con tre linee di intervento per un totale di 6 milioni e 475 mila euro; Turismo e Beni culturali (Progetti di innovazione nelle PMI), con una dotazione di 2.533.000 euro, in scadenza il 20 settembre; Aerospazio (Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale alle imprese), che ha una dotazione complessiva di 1.140.000 euro, in scadenza il 6 agosto.

