Come nelle precedenti edizioni, il Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (NRD) dell'Università di Sassari sarà presente a Riyadh, in Arabia Saudita, per la COP16 UNCCD, la Conferenza delle Parti della Convenzione ONU sulla lotta alla desertificazione e alla siccità, che ha tra i temi all'ordine del giorno la lotta alla siccità e la promozione dell'agroecologia.

Il NRD dell'ateneo sassarese partecipa in veste di co-organizzatore di due eventi, insieme al network DesertNet International (DNI), al Comitato Scientifico Francese sulla Desertificazione (CSFD) e alla UN University for Peace (UPEACE).

Il primo, dal titolo “Promozione di un nuovo sistema della conoscenza scientifica e sociale: ricerca, istruzione e formazione per una lotta effettiva e contestualizzata al degrado dei territori”, si terrà il 7 dicembre in forma di tavola rotonda moderata dal Direttore dell’NRD prof. Quirico Migheli.

Il secondo evento si terrà il 10 dicembre e avrà per titolo “Ripensare la desertificazione e il degrado delle terre: colmare il divario tra scienza, politica e pratica alla COP16 UNCCD”. Questo secondo evento è stato organizzato con il supporto dei progetti di ricerca PRIMA "SALAM MED" (coordinato dal prof. Pier Paolo Roggero, NRD - Università di Sassari) e "WATDEV" (coordinato dal Dr. Mauro Centritto, Istituto CNR per la Protezione Sostenibile delle Piante).

