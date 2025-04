Teatro d’Inverno e Rotary Club portano sul palco del Civico Teatro “Gavi Ballero” di Alghero le LucidoSottile con lo spettacolo “Non fa ridere”. Con gli incassi saranno acquistati le nuove quinte e il fondale da donare allo storico teatro.

«Quello di sabato 19 aprile alle ore 21 non sarà un semplice appuntamento teatrale, ma una vera e propria “chiamata alle arti” che il Teatro d’Inverno e il Rotary Club di Alghero rivolgono non soltanto agli spettatori assidui o occasionali, ma a tutti», spiegano gli organizzatori.

Un appello importante per un’azione di valorizzazione di un bene culturale storico, tutelato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro, e che dal 1862 è l’anima pulsante dell’arte e della cultura della città, il “Civico Teatro” oggi intitolato all’autore e regista algherese Gavì Ballero. Un obiettivo ambizioso che le LucidoSottile, al secolo Tiziana Troja e Michela Sale Musio, aiuteranno a raggiungere con il loro nuovo spettacolo “Non fa ridere”. Un titolo che già preannuncia il contrario e catapulta il pubblico in una serata piena di imprevisti, una commedia sfrenata che si svolge, guarda caso, “dietro le quinte” di uno spettacolo teatrale.

«Sostenere l’iniziativa inserita tra gli appuntamenti della rassegna “Teatri di Prima Necessità _ Primavera ‘25” è facile come pagare il biglietto di uno spettacolo teatrale! È sufficiente contattare via WhatsApp il 3762486698 o scrivere a prenota@teatrodinverno.it e riservare un posto per te o per un amico/a scegliendo tra il biglietto intero da € 20 per platea o logge, oppure il biglietto ridotto da € 15 per un posto in loggione».

