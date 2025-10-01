Ci sarà anche l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari tra le strutture scelte a livello nazionale per richiamare l'attenzione sul valore universale della tutela del personale sanitario e dei civili nelle aree di conflitto. Domani, giovedì 2 ottobre, a partire dalle ore 21, davanti all'ingresso del nosocomio di via De Nicola si svolgerà la manifestazione di solidarietà promossa da operatori e operatrici sanitarie, nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza".

L'appuntamento prevede un flash mob pacifico e simbolico. I partecipanti porteranno con sé torce elettriche, lampade o lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza.

La serata sarà dedicata al ricordo degli oltre 1.600 operatori sanitari che hanno perso la vita a Gaza.

L'iniziativa è nata da un movimento spontaneo degli operatori e operatrici sanitarie e ha individuato nell'ospedale civile sassarese il punto di incontro per la città.

