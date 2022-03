È di Sassari una fortunata vincitrice della Lotteria degli Scontrini con riferimento alle estrazioni relative agli acquisti effettuati nella settimana dal 13 al 19 dicembre 2021.

La donna ha messo a segno il colpo vincente grazie agli ultimi acquisti effettuati prima del Natale in una profumeria di Sassari.

“Quando è arrivata la lettera dell’Agenzia – ha dichiarato la fortunata acquirente - ho pensato si trattasse della solita bolletta da pagare e solo dopo qualche giorno ho deciso di aprire la busta. La sorpresa è stata tale che ho chiamato subito l’esercente della profumeria".

In Sardegna la Lotteria degli Scontrini ha già premiato in questi primi mesi del 2022 ben otto fortunati, per un totale di 116mila euro.

