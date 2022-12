Non nasconde la sua soddisfazione la sindaca di Monteleone Rocca Doria, Giovannina Fresi, che ha annunciato l'assegnazione di un finanziamento, tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di 300mila euro per attivare e garantire nel borgo servizi socio sanitari, reti di prossimità e telemedicina per l’assistenza sanitaria dei cittadini nel territorio, come da bando pubblico del Ministero infrastrutture sociali.

«Ciò - spiega la prima cittadina - al fine di superare la grave condizione di marginalità sociale e isolamento territoriale, in cui vive il nostro territorio, in particolare, la mancanza di servizi alla persona, raggiungibili solo nei grossi centri urbani, con grave dispendio di tempo in caso di emergenza e risorse. Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno fattivamente collaborato all’esito positivo del progetto: Uniss con il prezioso supporto tecnico-scientifico della professoressa Alessandra Casu e suoi collaboratori, professor Pier Andrea Serra, le funzionarie del comune dottoressa Anna Maria Casula e la dottoressa Gavina Mereu».

Intanto il piccolo centro del Villanova ospiterà domenica 18 dicembre, con l'organizzazione della Pro loco e il patrocinio del comune, "Natale in piazza 2022". Dalle 11 apriranno i mercatini degli hobbisti e le bancarelle sotto l'albero. Dalle 16 alle 20 ci sarà Babbo Natale e il suo villaggio incantato. Dalle 17 spazio alla musica sarda con la gara a chitarra: si esibiranno Roberto Murgia, Daniele Giallara e Pino Masala accompagnati alla chitarra da Giuseppe Murru e alla fisarmonica da Antonello Salis. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la gara si svolgerà nel centro sociale. La serata sarà presentata da Emanuela Sassu.

