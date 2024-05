I compositori polacchi per organo ma non solo. Programma allettante quello proposto dall'organista Przemyslaw Kapitula, originario di Varsavia venerdì alle 20.30 nella basilica del Sacro Cuore a Sassari.

Il programma prevede l’esecuzione del Versetto per il Gloria n. 1 in re maggiore di Vincenzo Petrali, Improvisationen für Orgel über ein altes polnisches Kirchenlied op. 38 del compositore polacco Mieczysław Surzyński, Offertoire, op. 7 n. 2 e Marche Solennelle di Feliks Nowowiejski, anch’egli polacco, Fantasia und Fuge BWV 561 in la minore di Johann Sebastian Bach, poi ancora Surzyński con Capriccio op. 36 per concludere con la Suite Gothique op. 25 del francese Leon Boëllmann.

La seconda parte del concerto sarà invece affidata all’Orchestra d’archi giovanile Juvenilia, nata tra i banchi del Liceo musicale “Azuni” di Sassari e diretta da Alessio Manca. I giovani musicisti eseguiranno il Quartetto K157 in do maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, il Concerto RV157 in sol minore per archi e continuo di Antonio Vivaldi e l’Improvviso op. 5 in mi minore per orchestra d’archi di Jean Sibelius.

Il concerto è inserito nel “Festival del Mediterraneo” 2024, organizzato dall’Associazione culturale “Arte in Musica” e dedicato, in particolare, alla musica organistica.

