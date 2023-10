Il tanto atteso ritorno a lezione alla fine c’è stato: questa mattina Giorgia Pinna (17 anni) ha finalmente usufruito del servizio scuolabus per ragazzi disabili. La giovanissima di Ittiri, affetta da una forma di autismo di tipo tre, da settimane era infatti costretta a raggiungere le scuole di Sassari accompagnata dai genitori.

Una situazione analoga per tanti altri ragazzi con analoghe patologie. Causa del disservizio: la gara provinciale di affido del servizio scuolabus andata deserta.

La madre di Giorgia, Maria Luisa Scanu, affidandosi ai suoi canali social aveva denunciato il grave disservizio. Dopo le migliaia di condivisioni e visualizzazioni del post, la Provincia non è rimasta a guardare: ieri ha contattato Scanu annunciandole il riavvio del servizio, avvenuto effettivamente oggi.

Una vera e propria boccata d’ossigeno per la famiglia Pinna e quelle di tanti altri giovani. All’ingresso nel bus stamane c’è stato anche un momento di gioia e convivialità, con foto e video a testimoniare la battaglia vinta.

«È andato tutto bene – ha dichiarato, emozionata, Maria Luisa Scanu – Giorgia era felicissima. Abbiamo dovuto lottare per un mese e mezzo, battendoci per un diritto sacrosanto che non dovrebbe essere negato a nessuno. Ce l’abbiamo fatta e non possiamo che esserne felici».

