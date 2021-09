Livio Pomponi ce l’ha fatta. Il 35enne, ex nuotatore professionista, già campione italiano juniores, ha completato il giro dell’Asinara a nuoto entro le 48 ore prefissate come limite massimo per la sfida con se stesso.

L’iniziativa, ribattezzata “Asinara Stile Libero”, aveva l’obiettivo di valorizzare “la Sardegna come scelta di vita e di libertà”, per usare le sue parole.

L’atleta algherese ha circumnavigato l’Isola Parco in 13 ore e 49 minuti, coprendo una distanza di 42 km in quasi 90mila bracciate. Una grande performance sportiva, sebbene lo spirito dell’impresa andasse ben oltre il dato cronometrico.

Pomponi ha infatti scelto di rientrare nell’Isola rinunciando all’agonismo e a ogni sogno di gloria per riappropriarsi di “una quotidianità scandita dai ritmi della natura e dal contatto con l’ambiente e il mare, inteso non come confine o causa di isolamento ma come estensione del proprio spazio vitale”.

