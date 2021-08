Un litigio tra quattro allevatori a Martis si è concluso con un bilancio di tre feriti, uno dei quali è in condizioni gravi. Nella tarda serata di venerdì si sono fronteggiati da un lato zio e nipote – di 72 e 44 anni – e dall’altro padre e figlio – 62 e 30 anni – per motivi legati, dai primi accertamenti, allo sconfinamento di pascolo da parte di alcune pecore.

Il 44enne, nel corso della colluttazione, è stato raggiunto all’addome da un oggetto appuntito e ora è ricoverato in terapia intensiva ma non in pericolo di vita. Padre e figlio, invece, hanno riportato contusioni e fratture.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.

In Procura sono state inviate le dichiarazioni raccolte dai protagonisti, tranne quella dell’uomo in terapia intensiva.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata