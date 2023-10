Ad Alghero il coordinamento dei Comitati a difesa della salute invita tutte le organizzazioni, i gruppi e le singole persone a partecipare alla manifestazione popolare “Per una buona sanità”, in programma sabato mattina, con ritrovo in via Malta (all’esterno della scuola) alle 9.30. Il corteo si muoverà verso l’ospedale Civile e, nel piazzale, è prevista una assemblea pubblica. L’appello, ovviamente, è alla massima partecipazione, «in grado di richiamare le istituzioni ai propri compiti, secondo i dettami della Costituzione Italiana», spiegano gli organizzatori.

Le carenze accumulate pregiudicano seriamente l’accesso alle cure per i cittadini:

• le liste d’attesa per visite, interventi e ricoveri ospedalieri;

• le difficoltà di accedere al medico di Medicina generale e all’assistenza domiciliare; • le spese sanitarie delle famiglie, costrette a sostituire le mancate prestazioni pubbliche con quelle private e a sostenere aumenti delle rette nelle strutture residenziali;

• le fughe dei professionisti dal Servizio Sanitario Nazionale;

• le deleghe al privato della specialistica ambulatoriale, di pezzi interi dell’assistenza ospedaliera e dell’assistenza infermieristica e domiciliare territoriale.

«Servono quindi provvedimenti radicali in grado di far rinascere il Servizio Sanitario Nazionale. E noi...non possiamo aspettare ulteriormente: è ora di muoversi», incitano dal coordinamento.





