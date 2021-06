Gara aperta per il collegamento marittimo Asinara-Porto Torres, una linea passeggeri, veicoli e merci, comprese quelle pericolose.

La Giunta regionale ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo della durata di sei anni con partenze dal porto commerciale turritano e precisamente dalla banchina Dogana-Segni per il molo di Cala Reale sull'isola dell'Asinara.

Un servizio che ora viene svolto dal traghetto Sara D della compagnia Delcomar, giunto a scadenza lo scorso anno e in seguito prorogato.

“L’isola pur non essendo abitata – ha detto l’assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde - è meta quotidiana di studiosi, ricercatori e lavoratori di enti ed organismi che a vario titolo ricoprono incarichi volti alla protezione, alla gestione e alla tutela del patrimonio naturalistico e ambientale dei territori dell’Area marina protetta, classificata anche come Sic, Sito di Interesse comunitario, e Zps, Zona di protezione speciale”.

Il servizio di trasporto si rende necessario per tutti coloro che si recano nell’isola per lavoro, e quindi per attività di studio, ricerca scientifica, educazione ambientale e turismo. Le modalità di trasporto consentiranno di garantire 3 coppie di corse giornaliere, andata e ritorno, nel periodo estivo, e 2 coppie di corse per tre volte alla settimana negli altri periodi dell'anno. Le corse dovranno essere assicurate mediante un traghetto in grado di trasportare passeggeri, merci e merci pericolose in un tempo non superiore a 75 minuti, compatibilmente con le condizioni meteo. Nel bando si specificano le caratteristiche dei mezzi di trasporto, con criteri di premialità riconosciuti alle particolarità tecnico costruttive delle unità navali utilizzate, e sull’applicazione di tariffe differenziate in base alle necessità dell’utenza.

