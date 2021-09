"Mi chiamo Livio Pomponi e più che selfie, faccio bracciate". Si presenta così su Instagram il protagonista di quella che si annuncia come una impresa sportiva ma non solo: "Asinara Stile Libero", ossia il giro a nuoto dell’isola in 48 ore, percorrendo a bracciate oltre 20 chilometri al giorno. Obiettivo: raccontare la Sardegna come una scelta di libertà.

Livio Pomponi, 35 anni, algherese, campione italiano juniores di nuoto, si è allenato con cura e grazie all'organizzazione dell'associazione culturale Bulls and Buffaloes, al team logistico, allo staff tecnico che ne ha seguito la preparazione, al sostegno di Comune di Porto Torres e Parco nazionale dell'Asinara e ai partner privati, circumnavigherà a nuoto l'isola nel tempo massimo di 48 ore non appena il meteo lo consentirà.

Dopo quindici anni a Roma, Livio è ritornato. Insegnante di sostegno a Olbia, vive ad Alghero e resta fedele a un'esclamazione fatta quando viveva nella capitale. "In Sardegna tornerei anche a nuoto", rispondeva a chi gli chiedeva se l'Isola gli mancasse.

Una sfida a lungo non raccolta, una promessa non mantenuta. Quindi oggi il progetto "Asinara Stile Libero", ossia "un'impresa sarda di sport e libertà", spiega lui, che con questa impresa vuole raccontare e promuovere la Sardegna, dove uno come lui può vivere secondo uno "Stile Libero", appunto, come la scommessa che esalta l'Isola, i suoi ritmi lenti, le sue routine indolenti e un ambiente che appaga mente e corpo.

La scelta è ricaduta sull’Asinara “perché è uno stato d'animo, simile al bisogno di vivere a Stile Libero - risponde Livio - La pandemia ha aggravato il senso di isolamento dei sardi, vorrei che anche con la mia piccola impresa si diffondesse la consapevolezza che la Sardegna è un mare di opportunità, che vale la pena lasciare tutto e raccoglierne la sfida, anche a nuoto".

Quindi, quando il vento lo permetterà, Livio mostrerà l'Isola dalla sua prospettiva privilegiata: "Ognuno può essere ambasciatore a suo modo della Sardegna, io lo faccio realizzando la sfida iniziata quando ho scelto di vivere a Stile Libero".

