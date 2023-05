A Li Punti, grande quartiere alla periferia nord di Sassari, gli abitanti di via Bachisio Boggio, Luigi Orecchioni e Primo Longobardo (oltre un migliaio di persone) sono esasperati: da due settimane sono totalmente al buio.

Del disservizio è stata ampiamente avvertita Engie, la società che gestisce l'illuminazione pubblica di Sassari. Ma sinora il guasto non è stato riparato.

«Negli ultimi giorni ho più volte sollecitato Engie ad intervenire - spiega il consigliere comunale di opposizione Marco Dettori -. Ma a quanto pare il disservizio non dipende dall’azienda che gestisce l’illuminazione pubblica. I residenti però sono esausti, alcuni minacciano anche azioni legali».

Tra l'altro in via Orecchioni, i soliti ignoti, protetti dall'oscurità, qualche giorno fa hanno incendiato un'autovettura in sosta. Malgrado il pronto intervento dei vigili del fuoco il mezzo è andato distrutto. Il buio di certo non aiuta neanche la sicurezza e favorisce i malintenzionati, già particolarmente attivi in periodi "normali".

Questa parte consistente di Li Punti è perciò diventata in queste ultime due settimane un luogo dove è molto problematico vivere. Tra i residenti è diffusa la paura e non sono pochi coloro che si barricano in casa dopo il tramonto.

