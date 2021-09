Dopo i continui acquazzoni di ieri non è finita la conta dei danni a Li Punti, grande quartiere di Sassari. E purtroppo i danni dovrebbero essere ingenti.

Solo stamattina i vigili del fuoco sono riusciti a liberare i tanti appartamenti allagati. Oltre a via Millelire, sono state particolarmente colpite dal maltempo via Medaglia d'Oro, via Camboni e via Carboni. In alcune abitazioni l'acqua ha raggiunto oltre un metro di livello.

"Ho dovuto buttare parte dei miei mobili - afferma Giovanni Farina, tra l'altro componente del comitato di quartiere -. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma il pescaggio delle loro pompe era troppo alto. Ogni volta che a Li Punti piove più forte siamo in queste situazioni. Chiederemo i danni".

Per aiutare la popolazione è intervenuta anche la protezione civile. Paura per diversi anziani che per qualche ora sono rimasti isolati.

