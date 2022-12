Anche Li Punti, quartiere di 20mila abitanti alla periferia nord di Sassari, avrà il suo Natale.

Grazie all'associazione "Vivi il quartiere", che ha organizzato una serie di eventi in una piazzetta di via Camboni. Dove è già presente un bellissimo albero di Natale (dalla sera illuminato) alto 9 metri e donato alla cittadinanza da un pensionato di Li Punti: Nino Vanali.

Giovedì 22 dicembre dalle 17 "Christmas show", spettacolo per adulti e bambini di Claudio Caggiari. Venerdì 23 tra le altre iniziative un concerto Gospel, realizzato da "Movin'on up gospel choir" di Olbia. Seguirà Dj set con Gabry Dj. Nella piazzetta saranno allestiti 16 stand di prodotti artigianali locali.

«Innanzitutto ringraziamo Nino Vanali per l'albero di Natale - commenta Marco Dettori, vicepresidente dell'associazione Vivi il quartiere e consigliere comunale -. Come associazione ci siamo prodigati per rendere un Natale migliore anche a Li Punti. Devo anche sottolineare che tutta la cittadinanza ha partecipato all'organizzazione degli eventi. Un esperimento quindi che andrebbe consolidato e perfezionato nei prossimi anni. Li Punti però è oramai una realtà troppo grande e per questo chiediamo un maggior impegno ed una maggiore presenza alle istituzioni».



