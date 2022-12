«Le borse di studio anche quest’anno verranno garantite a tutti gli idonei, nessuno escluso, grazie a risorse regionali e a trasferimentI statali (fondi Pon, PNRR e FIS)»: lo garantisce il direttore generale dell'Erus Sassari Libero Meloni.

Una rassicurazione diretta ai 1.100 studenti (sui 1.849 totali) che erano rimasti “a bocca asciutta”. Ma è solo un discorso di tempistiche come spiega il dg Meloni: «I fondi regionali abbiamo potuto averli immediatamente in disponibilità e ci hanno consentito di stilare un primo elenco di idonei beneficiari che hanno immediatamente ottenuto la borsa; per ciò che concerne i fondi statali, che si aggirano intorno agli 8 milioni 350 mila euro e che ci consentiranno di erogare il 100% delle borse a tutti gli attuali idonei non beneficiari, siamo in attesa del decreto di trasferimento da parte del Governo per procedere allo stanziamento e allo scorrimento immediato della graduatoria».

Bisognerà pazientare ancora qualche settimana, fino alla pubblicazione da parte dello Stato del decreto che determina il trasferimento ufficiale delle risorse. Gli studenti si augurano che le somme arrivino come regalo di Natale e non oltre.

© Riproduzione riservata