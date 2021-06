Una rimpatriata tra vecchi amici e una promessa mantenuta quella di Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari. Ieri sera dopo tanti anni è tornato a Sorso, per ritrovare i vecchi compagni e dirigenti della stagione 1988-89, giocata in serie C2 sotto la guida di Claudio Merlo, ex giocatore della Fiorentina.

Per Leonardo Semplici si trattò di una delle prime esperienze da calciatore professionista. Sorso, città estroversa e ospitale, è rimasta nel cuore all'allenatore toscano. Al ristorante del suo ex compagno Vittorio Mura c'erano quasi tutti ad accoglierlo: Battistino Gallu, Antonello Fiori, Giampiero Tirotto, Franco Masia e tanti altri. Tra i presenti anche il dirigente di allora, Pier Mario Fenu, 68 anni, commercialista e attuale presidente del Sorso Calcio. "Per noi rivedere Leonardo è stato fantastico. Sono riaffiorati vecchi aneddoti e ricordi - afferma - Era già a quei tempi un bravo calciatore e un ragazzo eccezionale. Ora è uno dei tecnici italiani più preparati e soprattutto una persona perbene. Per noi è un orgoglio avere la sua amicizia".

Argentino Tellini

Leonardo Semplici ( a destra) con Pier Mario Fenu. Dietro Battistino Gallu ( foto concessa da Fenu)

© Riproduzione riservata