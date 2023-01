L'anno scorso è stata battaglia dura in Consiglio Comunale per la variante n° 12 al Piano Urbanistico Comunale di Sassari (PUC) con la delibera della nuova riperimetrazione delle aree turistico-alberghiere contestata dall'opposizione. Sono passati nove mesi dall'adozione preliminare e il consigliere comunale Mariolino Andria ha presentato un'interpellanza al sindaco Nanni Campus “affinché possa informare il consiglio comunale e la città su quanto in oggetto e sulle ragionevoli previsioni della pubblicazione sul BURAS della Variante adottata in via definitiva che possa rendere efficaci tutte le normative e gli indirizzi di sviluppo contenute nella Variante n° 12”.

Il tema è delicato e vitale perché stabilisce dove e cosa si può costruire nelle zone turistico-alberghiere del comune di Sassari, il quinto d'Italia per estensione.

Il consigliere Andria rimarca: “La città di Sassari attende risposte da oltre 10 anni, sul tema dell’adeguamento del PUC in ragione delle opportunità di insediamento di servizi di ricettività e di servizi turistici ed alberghieri”.

© Riproduzione riservata