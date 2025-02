Il paese di Ardara si prepara ad accogliere le maschere tradizionali del carnevale sardo “Carazzas”, l’evento in programma sabato 22 febbraio. La manifestazione porterà nel piccolo borgo tre delle figure più conosciute della tradizione isolana, trasformando le sue strade in un palcoscenico animato da riti e rappresentazioni suggestive. Il corteo prenderà il via alle 16 e vedrà la partecipazione di tre gruppi storici: i Boes e Merdules di Ottana, gli Urthos e Buttudos di Fonni e Su Bundhu di Orani.

Le maschere, con i loro movimenti e gesti simbolici, daranno vita a danze ed esibizioni che rievocano antiche usanze legate al ciclo della vita, al rapporto con la natura e alla lotta tra l’uomo e le forze primordiali. In serata la manifestazione si sposterà nel suggestivo sagrato della chiesa romanica di Nostra Signora del Regno, dove il presentatore Giuliano Marongiu guiderà il pubblico alla scoperta delle origini e dei significati legati a questi antichi rituali, offrendo un approfondimento sulle peculiarità di ogni maschera.

L’atmosfera sarà arricchita dall’accompagnamento musicale del gruppo Dilliriana, che proporrà balli e canti della tradizione popolare. La serata proseguirà con il Carnival Party, affidato alle selezioni musicali di Dj Diva e Dj Tony Be. Il DJ set, in programma dalle 22, chiuderà la giornata con un momento di festa aperto a tutti.

© Riproduzione riservata