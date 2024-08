Il borgo turistico di Stintino diventa vetrina per i vini della costa nord-ovest della Sardegna, una regione che vanta una tradizione vinicola secolare. Sarà anche l'occasione per scoprire e celebrare i vitigni autoctoni e i loro produttori. Il primo Stintino Wine Festival, è in programma il 23 e 24 agosto "Alle Cantine" di Pozzo San Nicola, due serate, con inizio alle ore 18, organizzate dalle Tenute Stintino e Alle Cantine, che offriranno un'esperienza unica tra degustazioni di vini e di prodotti gastronomici del territorio, intrattenimento e scoperte vinicole. I partecipanti avranno l'opportunità di degustare i migliori vini di sette prestigiose cantine locali, tra cui Tenute Stintino, Cherchi, Delogu, Confraternita del Moscato, Rossini, Tenuta delle Nereidi e Ledà. Ogni cantina presenterà i propri vini, offrendo un viaggio sensoriale attraverso i sapori e i profumi unici della Sardegna.

«Il primo Stintino Wine Festival rappresenta un'occasione per celebrare l'eccellenza dei vini sardi – affermano gli organizzatori di “Alle Cantine” –. Abbiamo lavorato duramente per portare insieme alcune delle cantine più prestigiose del nord ovest Sardegna, offrendo ai visitatori l'opportunità di degustare i nostri vini unici e di scoprire le storie dietro ogni bottiglia. Questo evento non è solo una festa del vino, ma anche un tributo alla passione e alla dedizione dei nostri produttori locali. Vogliamo che i partecipanti vivano un'esperienza indimenticabile, immergendosi nei sapori, nei profumi e nella cultura della Sardegna». Oltre alle degustazioni, lo Stintino Wine Festival offrirà una serie di speech tenuti da esperti del settore. Questi incontri saranno un'opportunità per approfondire le conoscenze su vari aspetti del mondo del vino, dalla viticoltura alle tecniche di degustazione, offrendo preziosi spunti sia ai neofiti che ai conoscitori più esperti.

La musica avrà un ruolo fondamentale nel creare un'atmosfera conviviale e rilassata. Le performance di artisti, tra i quali la band Zeppara (23 agosto) e l'artista di casa lo stintinese Beppe Dettori (24 agosto), Dj set, accompagneranno l'evento. Tenute Stintino e Alle Cantine, della società agricola Logos - vincitrice nel 2023 al Grenaches du Monde di New York del premio Gold 2023 Pure per il vino Latino 2019, Cannonau doc -, organizzatori dell'evento. Saranno affiancate dalle Cantine Cherchi (Usini), Cantina Delogu (Alghero), Confraternita del Moscato (Sorso-Sennori), Rossini (Laerru), Tenuta delle Nereidi (Castelsardo) e Ledà (Alghero).

