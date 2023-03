Il Parco Nazionale dell'Asinara-Area Marina Protetta, in occasione della Bitas 2023 - Borsa Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna – avrà uno spazio espositivo nell'area dedicata ai parchi e alle aree marine protette della Sardegna.

L’evento è in programma giovedì 23 e venerdì 24 marzo ad Alghero, all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo. Una prima partecipazione per il Parco Asinara, una occasione per esporre il materiale di promozione dell’isola e delle sue bellezze naturali.

La Bitas è il principale evento di promozione e commercializzazione turistica che si tiene in Sardegna con circa cento tour operator internazionali, oltre a numerosi giornalisti e blogger, che incontreranno gli operatori dell’offerta locale. Lo stand in allestimento nei prossimi giorni metterà in mostra i centri visite presenti all’Asinara, l’Osservatorio del Mare con le sue tartarughe, gli asinelli bianchi, le spiagge e le calette inaccessibili, due piccoli borghi affacciati sul mare e un carcere di massima sicurezza.

La manifestazione, ospitata nel ‘Villaggio Bitas’, che comprende più sedi nel centro di Alghero (Lo Quarter, il largo San Giovanni e il ‘vecchio mercato’), sarà aperta giovedì 23, alle ore 9 dagli Stati generali del Turismo attivo, nel centro conferenze dell’hotel Catalunya, con oltre 200 iscritti.

Mentre, venerdì 24, alle ore 9, comincerà il workshop di incontro tra domanda e offerta, momento centrale della manifestazione. Nella stessa giornata, si svolgeranno anche tre seminari su “Domanda e offerta del Turismo attivo”, “Turismo data-driven: analizzare i dati per prendere decisioni più efficaci” e “Sentieri e itinerari della Sardegna”.

© Riproduzione riservata